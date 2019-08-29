Самедов стал игроком клуба четвертого дивизиона
Полузащитник Александр Самедов перешел в клуб "Знамя" из Ногинска. Об этом сообщает сайт команды.
"Знамя" играет в 4-ом дивизионе России и не поднимается выше с 2013 года.
Напомним, Самедов этим летом завершил карьеру.
Ранее сообщалось, что футболист займёт руководящую должность в клубе ПФЛ.
Будучи игроком, он выступал за "Спартак", "Локомотив", ФК "Москва", "Динамо" и "Крылья Советов".
А еще: Самедов: "Спартак" - главный раздражитель для всех команд"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|7
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|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
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|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
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|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
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|Ахмат
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|Крылья Советов
|7
|6
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|Тамбов
|7
|4
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|Сочи
|7
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|Оренбург
|7
|2