Самедов стал игроком клуба четвертого дивизиона

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Самедов стал игроком клуба четвертого дивизиона

Полузащитник Александр Самедов перешел в клуб "Знамя" из Ногинска. Об этом сообщает сайт команды.

"Знамя" играет в 4-ом дивизионе России и не поднимается выше с 2013 года.

Напомним, Самедов этим летом завершил карьеру.

Ранее сообщалось, что футболист займёт руководящую должность в клубе ПФЛ.

Будучи игроком, он выступал за "Спартак", "Локомотив", ФК "Москва", "Динамо" и "Крылья Советов".

А еще: Самедов: "Спартак" - главный раздражитель для всех команд"| http://soccernews.ru
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