Самедов стал послом финала Лиги Европы

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Самедов стал послом финала Лиги Европы

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Самедов стал послом финала Лиги Европы.

Клуб будет участвовать в трофи-туре, который состоится 20 и 21 апреля в Москве.

Финал Лиги Европы пройдет в Баку на стадионе "Олимпийский" 29 мая. В финальном матче встретятся победители пар "Челси" - "Айнтрахт" и "Арсенал" - "Валенсия".

"Кррылья" занимают 11 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 баллов.

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