Самедов стал послом финала Лиги Европы
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Самедов стал послом финала Лиги Европы.
Клуб будет участвовать в трофи-туре, который состоится 20 и 21 апреля в Москве.
Финал Лиги Европы пройдет в Баку на стадионе "Олимпийский" 29 мая. В финальном матче встретятся победители пар "Челси" - "Айнтрахт" и "Арсенал" - "Валенсия".
"Кррылья" занимают 11 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 баллов.
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|Крылья Советов
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|Динамо Москва
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