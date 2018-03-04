Самедов: "У "Спартака" есть шанс догнать "Локомотив"



Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал ничейный результат с "Локомотивом" (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

"Тяжело играть и в снег, и в холод. Сегодня были непростые погодные условия. Но надо было выходить и играть. Никак не утепляемся перед матчем. Надеваем термобелье только – это единственное, что мы можем себе позволить. Сегодня была битва, все хотели победить. Но ничья есть ничья. Что касается того, есть ли у нас шансы догнать "Локомотив", то разумеется да. Еще 27 очков в розыгрыше", - приводят слова Самедова российские СМИ.

После 21 тура "Спартак" остался на третьем месте в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков.

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