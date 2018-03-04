Самедов: "У "Спартака" есть шанс догнать "Локомотив"

Теги спартак москваалександр самедовлокомотив москва

Самедов: "У "Спартака" есть шанс догнать "Локомотив"
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал ничейный результат с "Локомотивом" (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

"Тяжело играть и в снег, и в холод. Сегодня были непростые погодные условия. Но надо было выходить и играть. Никак не утепляемся перед матчем. Надеваем термобелье только – это единственное, что мы можем себе позволить. Сегодня была битва, все хотели победить. Но ничья есть ничья. Что касается того, есть ли у нас шансы догнать "Локомотив", то разумеется да. Еще 27 очков в розыгрыше", - приводят слова Самедова российские СМИ.

После 21 тура "Спартак" остался на третьем месте в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков.

Не пропустите: Борьба со снегом и друг с другом: "Локомотив" и "Спартак" голов не забили. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 21 46
2 Краснодар 21 39
3 Спартак Москва 21 38
4 ЦСКА Москва 21 38
5 Зенит Санкт-Петербург 21 38
6 Уфа 21 28
7 Арсенал Тула 21 28
8 Ахмат 21 26
9 Ростов 21 25
10 Урал 21 25
11 Рубин 21 24
12 Тосно 21 23
13 Динамо Москва 21 23
14 Амкар 21 22
15 Анжи 21 20
16 СКА Хабаровск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов