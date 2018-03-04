Самедов: "У "Спартака" есть шанс догнать "Локомотив"
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал ничейный результат с "Локомотивом" (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.
"Тяжело играть и в снег, и в холод. Сегодня были непростые погодные условия. Но надо было выходить и играть. Никак не утепляемся перед матчем. Надеваем термобелье только – это единственное, что мы можем себе позволить. Сегодня была битва, все хотели победить. Но ничья есть ничья. Что касается того, есть ли у нас шансы догнать "Локомотив", то разумеется да. Еще 27 очков в розыгрыше", - приводят слова Самедова российские СМИ.
После 21 тура "Спартак" остался на третьем месте в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|21
|46
|2
|Краснодар
|21
|39
|3
|Спартак Москва
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|38
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|38
|6
|Уфа
|21
|28
|7
|Арсенал Тула
|21
|28
|8
|Ахмат
|21
|26
|9
|Ростов
|21
|25
|10
|Урал
|21
|25
|11
|Рубин
|21
|24
|12
|Тосно
|21
|23
|13
|Динамо Москва
|21
|23
|14
|Амкар
|21
|22
|15
|Анжи
|21
|20
|16
|СКА Хабаровск
|21
|12