Самедов в ближайшее время может завершить карьеру

Теги спартак москваалександр самедов

Самедов в ближайшее время может завершить карьеру

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов, скорее всего, завершит карьеру, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист склоняется к тому, чтобы завершить выступления, хотя у него есть предложение от "Уфы".

34-летний Самедов в прошлом сезоне играл за "Спартак", но в зимнее трансферное окно покинул клуб, а затем подписал контракт с "Крыльями Советов". Летом соглашение с самарцами истекло и стороны приняли решение завершить сотрудничество.

Ранее хавбек выступал за "Локомотив", "Москву" и "Динамо". За сборную России сыграл 53 матча и забил 7 мячей. 

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