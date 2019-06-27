Самедов в ближайшее время может завершить карьеру

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов, скорее всего, завершит карьеру, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист склоняется к тому, чтобы завершить выступления, хотя у него есть предложение от "Уфы".

34-летний Самедов в прошлом сезоне играл за "Спартак", но в зимнее трансферное окно покинул клуб, а затем подписал контракт с "Крыльями Советов". Летом соглашение с самарцами истекло и стороны приняли решение завершить сотрудничество.

Ранее хавбек выступал за "Локомотив", "Москву" и "Динамо". За сборную России сыграл 53 матча и забил 7 мячей.

Не пропустите: Полузащитник "Спартака" Тимофеев перешел в "Крылья Советов". | http://soccernews.ru