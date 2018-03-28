Самедов: "В детстве мечтал играть за "Милан", но вряд ли бы отказал "Интеру"

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Самедов: "В детстве мечтал играть за "Милан", но вряд ли бы отказал "Интеру"
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов заявил, что у него была мечта сыграть за "Милан".

"В детстве мечтал играть за "Милан". Это были просто юношеские мысли. Да и сейчас не отказался бы поиграть там, если честно. Хотя, конечно же, я всем доволен в "Спартаке". А если бы в "Интер" позвали? Вряд ли бы я отказался. (Смеется)

Я воспитанник "Спартака", и получалось, что я уходил из клуба 12 лет назад. А в 32 года я сюда вернулся. И очень счастлив, что оказался в родном клубе. Просто случайность, что всегда играл в Москве. Хотя я этому очень рад.

Пять лет назад я говорил, что после завершения карьеры не вижу себя в футболе. Думал: закончу – и зачем мне этот футбол будет нужен? Сейчас я совсем не так категорично смотрю на свое будущее. Вполне могу остаться, например, тренером или функционером", - приводят слова Самедова российские СМИ.

В этом сезоне 33-летний Самедов провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.

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