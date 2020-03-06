Самедов в ходе футбольной карьеры отказал двум испанским клубам

Известный российский футболист Александр Самедов рассказал о ранее неизвестных нюансах своей карьеры.

"Жалею ли я о каких-то решениях, принятых во время карьеры? Наверное, да. В те моменты, когда я переходил из одного клуба в другой. Обычно на руках имелось два-три предложения, так что выбор был всегда. И потом я не раз возвращался к тому, что сделал неверный выбор.

Например, в 2012 году я очень не хотел возвращаться в "Локомотив". Мне всё нравилось в "Динамо", но обстоятельства сложились так, что все игроки из той классной команды разбежались. Был момент, когда приглашали к себе два испанских клуба. Это сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей. У меня могло получиться! Сегодняшняя голова Самедова посоветовала бы Самедову-футболисту делать всё немного иначе", - сказал 35-летний полузащитник.

Последним клубом хавбека были самарские "Крылья Советов". Также он защищал цвета "Спартака", "Локомотива", ФК "Москва" и "Динамо".

За сборную России Самедов выступал с 2011 по 2018 год, в его активе 53 матча и 7 забитых голов. В течение карьеры он выиграл 6 трофеев.

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