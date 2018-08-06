Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов в третий раз стал папой, информирует официальный твиттер "красно-белых".

"У Самедова родился третий сын! Рано утром 6-го августа в семье полузащитника "Спартака" Александра Самедова родился сын. Вес малыша - 3 200 грамм, рост - 51 сантиметр. Клуб поздравляет Александра и его жену Юлию с прибавлением", - сказано в поздравлении клуба.

Напомним, известный болельщик "Спартака" назвал Романа Еременко отстоем. | soccernews.ru