Самедов ведет переговоры с иностранным клубом

Теги александр самедовкрылья советовтрансферы

Самедов ведет переговоры с иностранным клубом

Полузащитник Александр Самедов заявил, что ведет переговоры с иностранным клубом, однако не исключил возможности остаться в РПЛ.

На данный момент футболист является свободным агентом, недавно он покинул "Крылья Советов".

"Определился ли со своим будущим? Мне нужно еще время. Я пока в переговорах. Это клуб не из России. И не ближнее зарубежье. Не хочу сейчас много об этом говорить.

Если получится, то хорошо. Не получится, значит, так надо. Вообще еще все может произойти. Может, будет клуб и в России. Думаю, на следующей неделе станет все ясно", - сказал Самедов. 

Напомним, этой зимой футболист перешел в самарский клуб из "Спартака" на правах свободного агента.

Не пропустите: Экс-тренер "Анжи" Гаджиев рассказал о состоянии футбола в Дагестане| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Мане помог Сенегалу в 1/8 финала Кубка Африки обыграть Уганду

Гол Мане помог Сенегалу в 1/8 финала Кубка Африки обыграть Уганду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов