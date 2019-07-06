Самедов ведет переговоры с иностранным клубом

Полузащитник Александр Самедов заявил, что ведет переговоры с иностранным клубом, однако не исключил возможности остаться в РПЛ.

На данный момент футболист является свободным агентом, недавно он покинул "Крылья Советов".

"Определился ли со своим будущим? Мне нужно еще время. Я пока в переговорах. Это клуб не из России. И не ближнее зарубежье. Не хочу сейчас много об этом говорить.

Если получится, то хорошо. Не получится, значит, так надо. Вообще еще все может произойти. Может, будет клуб и в России. Думаю, на следующей неделе станет все ясно", - сказал Самедов.

Напомним, этой зимой футболист перешел в самарский клуб из "Спартака" на правах свободного агента.

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