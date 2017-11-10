Самедов вернулся к тренировкам
Московский "Спартак" начал подготовку к матчу 17-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба.
Вингер Александр Самедов приступил к тренировкам по индивидуальной программе, вернувшийся из расположения сборной России Роман Зобнин занимался с небольшими ограничениями, в лазарете по-прежнему находятся Георгий Тигиев, Артём Тимофеев и Жано Ананидзе.
Тем временем, в общей группе в отсутствие сборников тренировались 11 футболистов - Артём Ребров, Александр Селихов, Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Марко Петкович, Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш, Луис Адриано и Педро Роша.
Напомним, что матч "Краснодар" – "Спартак" состоится 18 ноября в 16:30 по московскому времени. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|16
|33
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|30
|3
|Краснодар
|16
|27
|4
|ЦСКА Москва
|16
|26
|5
|Спартак Москва
|16
|25
|6
|Урал
|16
|24
|7
|Арсенал Тула
|16
|23
|8
|Уфа
|16
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|16
|19
|11
|Ростов
|16
|18
|12
|Амкар
|16
|17
|13
|Тосно
|16
|17
|14
|Анжи
|16
|16
|15
|Динамо Москва
|16
|15
|16
|СКА Хабаровск
|16
|12