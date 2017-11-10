Самедов вернулся к тренировкам

Московский "Спартак" начал подготовку к матчу 17-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба.

Вингер Александр Самедов приступил к тренировкам по индивидуальной программе, вернувшийся из расположения сборной России Роман Зобнин занимался с небольшими ограничениями, в лазарете по-прежнему находятся Георгий Тигиев, Артём Тимофеев и Жано Ананидзе.

Тем временем, в общей группе в отсутствие сборников тренировались 11 футболистов - Артём Ребров, Александр Селихов, Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Марко Петкович, Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш, Луис Адриано и Педро Роша.

Напомним, что матч "Краснодар" – "Спартак" состоится 18 ноября в 16:30 по московскому времени. | http://soccernews.ru