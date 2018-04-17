Самедов: "Верю, что в текущем сезоне "Спартак" может выиграть два трофея"

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Самедов: "Верю, что в текущем сезоне "Спартак" может выиграть два трофея"Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от концовки текущего сезона.

"Скоро будет полтора года, как я вернулся в "Спартак". Мы выиграли два трофея. И искренне верю, что добавим к ним в этом сезоне еще два. У нас есть шанс и в чемпионате, и в Кубке России. Я приходил для побед и верю, что у нас все сложится хорошо", - цитирует 33-летнего хавбека официальный сайт его клуба.

Напомним, Самедов оценил шансы "Спартака" в кубковом матче с "Тосно". | soccernews.ru

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