Самедов, возможно, примет участие в матче с "Уралом"

Полузащитник Александр Самедов, скорее всего, будет участвовать в матче 25-го тура РПЛ против "Урала". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист был травмирован в матче с "Рубином". Сегодня, 23 апреля, футболист присутствовал на тренировке.

В текущем сезоне Самедов участвовал в 7 матчах за "Крылья Советов", отметившись 3 ассистами. Футболист перешел в самарский клуб из "Спартака" в январе этого года.

Матч "Крылья Советов" - "Урал" пройдет 25 апреля. Начало - в 18:30 мск.

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