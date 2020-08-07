Самедов возобновил профессиональную карьеру

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Самедов возобновил профессиональную карьеру

Известный российский футболист Александр Самедов объявил о возвращении в профессиональный спорт.

"Сыграл в Кубке России, получается, что возобновил карьеру. Матчи ПФЛ будут проходить раз в неделю, так что это не будет сложно. Я всю жизнь провёл в футболе, без него тяжеловато", - цитирует Самедова "Р-Спорт".

36-летний полузащитник сыграл за ногинское "Знамя" в матче 1/256 финала Кубка России против "Знамени Труда".

В течение карьеры Самедов выступал за "Спартак", "Локомотив", ФК "Москва", "Динамо" и "Крылья Советов". Бутсы на гвоздь он повесил в июле 2019 года.

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