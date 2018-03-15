Самедов встал на защиту Промеса

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов встал на защиту своего партнера по команде Квинси Промеса, который в весенней части сезона пока не демонстрирует привычного для него уровня игры.

"Квинси сейчас не в порядке? Не надо нагнетать ситуацию. Промес много лет является ключевым игроком "Спартака". Он огромное количество раз выручал команду, забивал важные голы. Это лидер "Спартака", - цитирует 33-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Каррера оценил шансы "Спартака" на чемпионство. | soccernews.ru