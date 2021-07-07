Самедов высказался о Черчесове

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Самедов высказался о ЧерчесовеФото: инстаграм Самедова/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.

– Должен ли Станислав Черчесов продолжить работу с национальной командой с учетом всех обстоятельств: успех 2018-го, хорошо пройденный отбор на Евро-2020, провал в его финальной стадии, разгар квалификации на ЧМ-2022, где мы имеем неплохие шансы?

– На сегодня это самый сложный вопрос. Как сам Станислав Саламович себя ощущает, сохраняется ли доверие к нему, какой потенциал он видит у сборной в дальнейшем, не устал ли...

Тренер выдал один успешный турнир и один неудачный. Сейчас на него много чего обрушилось.

– Готов ли Черчесов выдержать этот удар?

– Негатив ведь присутствовал и перед чемпионатом мира, но Саламович прекрасно с ним справился, огородил от него сборную. Теперь все зависит от руководителей нашего футбола и их видения развития.

Лично я думаю, что Черчесов способен справиться с давлением, и все будет нормально, – сказал Самедов "Спорт-Экспрессу".

Напомним, что сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией на чемпионате Европы.

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