Самедов высказался о назначении Рианчо

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов высказался о назначении Рауля Рианчо на должность исполняющего обязанности главного тренера красно-белых. Он отметил, что такими

По словам лидера "Спартака", такими вещами занимается руководство клуба.

"Я всего лишь футболист, мое дело играть в футбол, а такими вещами, как назначение тренеров, должно заниматься руководство клуба. Нас известили, что Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера. Поверьте, футболисты точно тренеров не назначают", - сказал Самедов.

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