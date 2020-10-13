Самедов высказался о предстоящем матче сборной России с Венгрией
Экс-игрок "Спартака" и "Локомотива" Александр Самедов высказался о предстоящем матче сборной России с командой Венгрии в Лиге Наций.
"Предстоит тяжелый матч. У венгров шесть очков, у нас семь. Венгры едут за победой, хотят зацепиться с нами. Они выиграли два гостевых матча подряд. Так что все не просто. Матчи с Турцией и Швецией показали, что у нас есть проблемы. Первый тайм проводим хорошо, а во втором выглядим не так убедительно.
Конечно, все ждут победы. Думаю, мы победим и практически обеспечим себе первое место. Мы фавориты, у нас произошли две осечки. У венгров в гостях, несмотря на тяжелую концовку, победили. Вряд ли у сборной есть безумное давление после двух матчей без побед. Мы на первом месте в группе сейчас, нас стратегически даже ничья устраивает. Конечно, о ней никто не думает. Это не такой соперник, о котором стоит так сильно переживать, но они могут создать нам проблемы, так что нужно в полной концентрации подойти к этой игре", - цитирует Самедова "СЭ".
Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Россия - Венгрия состоится 14 октября на стадионе "Динамо". Начало матча - в 21:45 мск.
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