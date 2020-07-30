Самедов высказался о возможном переходе Кокорина в "Спартак"

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Самедов высказался о возможном переходе Кокорина в "Спартак"

Экс-игрок "Спартака" Александр Самедов высказался о возможном трансфере нападающего "Зенита" Александра Кокорина в московский клуб.

"К высокой зарплате Кокорина отношусь спокойно. Все-таки ее готов был выложить не только "Спартак". Александр пользовался спросом. Понятно, что нужно было хорошо заплатить, чтобы такой футболист подписал контракт с клубом, он стоит этих денег. Плюс он пришел на правах свободного агента.

Может, у него есть сожаления, что не удалось уехать в Европу, но об этом нужно спросить у Саши. Если он подписал контракт со "Спартаком", значит, посчитал, что для него и его семьи так будет лучше.

Уверен, Кокорин будет действовать в паре нападающих. Он будет играть без вариантов. А кто будет выходить с ним в паре, решит уже Доменико Тедеско. Но, мне кажется, у Александра в «Спартаке» все должно получиться. Да, конечно, болельщики красно-белых будут многого от него требовать. Но "Спартак" - это всегда завышенные ожидания. В этом клубе от тебя всегда требуют многого. Но Кокорин знает, на что идет. Думаю, он готов к этому вызову психологически и физически. Ему 29 лет. Некоторые говорят, что Александр уже не молодой. Но такие люди, на мой взгляд, ничего не понимают в футболе, поскольку 29 лет - 33 года - прекрасный возраст. Каких-то спадов в его игре не жду", - передает слова Самедова RT на русском.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист в скором времени подпишет трехлетний контракт со "Спартаком".

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