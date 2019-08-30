Самедов высказался о вылете "Спартака" из Лиги Европы
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился мыслями о вылете "красно-белых" из Лиги Европы по итогам противостояния с "Брагой" в раунде плей-офф квалификации турнира.
"Нельзя сказать, что результат вчерашнего матча стал неожиданностью. Конечно, я наделся и верил, что ребята смогут победить, но всё очень просто - в такой ситуации, когда получаешь такой гол, это предопределяет всё. Тем более, что это случилось в концовке первого тайма. В первой половине первого тайма в принципе создавали моменты, но, к сожалению, не удалось забить. Мало того, что ещё и второй пропустили. Это, как мне кажется, стало приговором. Понятно, что ещё 45 минут было и всё бывает в футболе, но было тяжеловато.
Провалились в центре? Забей первый гол, и никто бы этого не говорил. Может быть, после гола "Спартака" всё пошло бы. Когда такой результат, то претензии можно предъявлять не только к центральным полузащитникам, а всей команде. Вылет из Лиги Европы - это не к лучшему. Не совсем понимаю, когда говорят, что такие вылеты из еврокубков - это к лучшему. Но у каждого своё мнение", - сказал Самедов.
Напомним, что "Спартак" за последние 13 лет всего один раз преодолел квалификацию в еврокубках.
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|7
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