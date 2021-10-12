Самедов высказался об игре сборной России

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился мнением об игре национальной команды в матче квалификации к ЧМ-2022 с командой Словении (2:1).

"Выделил бы всю команду, все молодцы! Победа полностью заслуженна. Фарт в игре нашей команды присутствует, но везение надо заслужить. Команда быстро перестроилась и много работает, поэтому нам иногда и везет.

Что касается судейства, то оно было абсолютно честным. В моменте с возможным пенальти на Смолове был оффсайд. В других моментах все решения тоже были приняты верно. Не показалось, что нашей сборной подсуживали.

Ресурсы для первого места у наших ребят есть. Сейчас Хорватия не такая сильная, как была раньше, у них происходит смена поколений. Хорватия – хорошая сборная, но уже явно не топ. Словакии же в матче с Хорватией повезло. Хорваты сыграли мощно, но этого было недостаточно", – сказал Самедов.

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