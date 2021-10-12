Самедов высказался об игре сборной России
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился мнением об игре национальной команды в матче квалификации к ЧМ-2022 с командой Словении (2:1).
"Выделил бы всю команду, все молодцы! Победа полностью заслуженна. Фарт в игре нашей команды присутствует, но везение надо заслужить. Команда быстро перестроилась и много работает, поэтому нам иногда и везет.
Что касается судейства, то оно было абсолютно честным. В моменте с возможным пенальти на Смолове был оффсайд. В других моментах все решения тоже были приняты верно. Не показалось, что нашей сборной подсуживали.
Ресурсы для первого места у наших ребят есть. Сейчас Хорватия не такая сильная, как была раньше, у них происходит смена поколений. Хорватия – хорошая сборная, но уже явно не топ. Словакии же в матче с Хорватией повезло. Хорваты сыграли мощно, но этого было недостаточно", – сказал Самедов.
Также не пропустите: "Барселона" теряет Араухо. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Российские стадионы для ЧМ-2018 переделают в многофункциональные комплексы
-
Самедов высказался об игре сборной России
-
"Барселона" теряет Араухо
-
Инвестиционные фонды могут помочь "Барселоне" с покупкой Холанда
-
Сутормин высказался по поводу завышенных зарплат в российском футболе
-
"Ньюкасл" может подписать защитника "Барселоны"
-
2
Смородская сравнила Джикию с Месси
-
Жерар Пике поздравил Никиту Симоняна с днем рождения
-
Во Франции сообщили дату дебюта Рамоса за ПСЖ
-
Боярский оценил шансы сборной России в финальной стадии ЧМ-2022
-
Фабио Каннаваро сделал прогноз на обладателя "Золотого мяча"
-
Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на информацию, что он не хочет возвращаться в Россию
-
Хавбек "Шахтера" Марлос определился, когда завершит карьеру
-
Ван дер Ваарт жестко ответил Куртуа, который выразил недовольство календарем матчей
-
Российских фанатов сильно избили в Словении после матча отбора ЧМ-2022
-
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поборются за лидера "Наполи"
-
Экс-игрок ПСЖ Ротен назвал игрока, который должен получить "Золотой мяч"
-
"Ньюкасл" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и ПСЖ
-
Сутормин высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022
-
Никите Симоняну исполнилось 95 лет