Самедов выступил за возвращение Карреры в "Спартак"

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Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов считает хорошей идеей вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера "красно-белых".

"Было бы отлично, если бы он вернулся, ему удалось создать очень яркую команду за маленькое количество времени. Я правда мало верю, что будут какие-то шаги со стороны "Спартака", может быть, другие команды им заинтересуются, я уже ничему не удивлюсь", - сказал Самедов.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года и взял с командой два трофея.

Сейчас итальянский специалист является безработным - в начале этой недели его уволили из "Бари".

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