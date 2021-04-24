Самедов выступил за возвращение Карреры в "Спартак"
Фото "Спорт-Экспресс" / Автор неизвестен
Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов считает хорошей идеей вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера "красно-белых".
"Было бы отлично, если бы он вернулся, ему удалось создать очень яркую команду за маленькое количество времени. Я правда мало верю, что будут какие-то шаги со стороны "Спартака", может быть, другие команды им заинтересуются, я уже ничему не удивлюсь", - сказал Самедов.
Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года и взял с командой два трофея.
Сейчас итальянский специалист является безработным - в начале этой недели его уволили из "Бари".
Не пропустите: "Спартак" подтвердил, что Крала хотят видеть в АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Опрос: Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
-
Марадона - лучший футболист в истории по версии 90min, Месси - третий, Роналду - седьмой
-
Финал Кубка Лиги, борьба за ЛЧ в ТОП-чемпионатах, страдания "поломанного" "Реала": рассказываем о главных матчах выходных
-
Основатель Spotify готов купить топ-клуб АПЛ
-
Кремль убедил Абрамовича отказаться от участия в Суперлиге Европы
Лента новостей
-
"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Мбаппе
-
Джикия поделился ожиданиями от дерби "Спартак" - ЦСКА
-
Опрос: Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
-
"Ювентус" сделал предложение Доннарумме
-
Самедов выступил за возвращение Карреры в "Спартак"
-
Лунин прокомментировал возможное возвращение Роналду в "Реал"
-
"Арсенал" определился с альтернативой Эдегору
-
Уткин отреагировал на новость о выходе "Челси" из Суперлиги после письма Абрамовичу из Кремля
-
"Барселона" готовит новый контракт для Фати
-
Семак станцевал вальс с женой
-
"Милан" договорился с вратарём "Лилля"
-
Девушка дня: Летисия Перейра - возлюбленная звёздного легионера "Зенита" Малкома
-
1
Марадона - лучший футболист в истории по версии 90min, Месси - третий, Роналду - седьмой
-
Фирмино назвал трёх защитников, против которых сложнее всего играть
-
Финал Кубка Лиги, борьба за ЛЧ в ТОП-чемпионатах, страдания "поломанного" "Реала": рассказываем о главных матчах выходных
-
Дик Адвокат: "Может, мы с Путиным и невысокого роста, но у нас есть харизма"
-
Хвича оценил вероятность своего ухода из "Рубина"
-
Сампаоли повторил рекорд Бьелсы в "Марселе"
-
"Аякс" анонсировал переход нового вратаря
-
Основатель Spotify готов купить топ-клуб АПЛ