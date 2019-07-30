Самедов: "Я готов занять пост спортивного директора "Спартака"

Сегодня, 30 июля, экс-хавбек "Спартака" Александр Самедов объявил о завершении карьеры. В связи с этим футболист выразил желания занять управляющую должность в московском клубе и вернуть бывшего тренера команды Массимо Карреру. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Я готов занять пост спортивного директора "Спартака". Думаю, я бы нанял Массимо. Логика в том, что он дал результат и что его любят болельщики. Почему его уволили? Я так понимаю, не устраивал результат", - сказал Самедов.

Последним клубом полузащитника были самарские "Крылья Советов". Также он защищал цвета "Спартака", "Локомотива", ФК "Москва" и "Динамо".

За сборную России он играл с 2011 по 2018 год, в его активе 53 матча и 7 забитых голов. В течение карьеры он выиграл 6 трофеев.

Каррера работал в московском клубе с 2016 по 2018 год.

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