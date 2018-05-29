Самедов заговорил о завершении карьеры

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал о том, чем хочет заняться после завершения карьеры.

"Когда закончу играть, обязательно поеду на какой-нибудь горнолыжный курорт. Безумно боюсь всех этих спусков, но очень хочу попробовать хотя бы с детской горочки на лыжах скатиться. Обязательно встану на коньки и начну играть в хоккей. Другими словами, начну заниматься именно тем, чем хочу. Путешествовать. Есть много спортивных мероприятий, которые я хотел бы посетить. Словом, планы у меня большие после окончания карьеры", - сказал он.

При этом Самедов не смог ответить на вопрос о том, когда именно завершит карьеру.

"Мой контракт со "Спартаком" закончится через год, когда мне будет почти 35 лет, вот тогда сяду и хорошенько подумаю, что делать дальше и хочу ли я сам продолжать играть. Если пойму, что уже ни к чему не годен, цепляться за футбол не стану. Сейчас же есть и силы, и желание. А главное, я понимаю, что могу принесть пользу команде", - отметил он.

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