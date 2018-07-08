Самедов завершил карьеру в сборной России

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов принял решение прекратить выступления за национальную команду.

"Я уже для себя решил, что пора. Это был мой последний матч за сборную" - сказал 33-летний футболист.

Самедов выступал за сборную России с 2011 года, сыграл 53 матча и забил 7 голов.

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