Сами Хедиру зовут в АПЛ

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Сами Хедиру зовут в АПЛ

Хавбек туринского "Ювентуса" Сами Хедира этим летом может оказаться в английском клубе, сообщает  Football Italia.

По сведениям издания, в приглашении опытного немца заинтересован "Вулверхэмптон". Клубы уже провели предварительные переговоры о трансфере.

32-летний полузащитник понимает, что после прихода в "Ювентус" Аарона Рэмзи и Адриана Рабьо ему стоит подыскать новую команду.

Ранее стало известно, что на Хедиру претендуют "Бешикташ" и клубы МЛС. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

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