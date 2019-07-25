Сами Хедиру зовут в АПЛ
Хавбек туринского "Ювентуса" Сами Хедира этим летом может оказаться в английском клубе, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, в приглашении опытного немца заинтересован "Вулверхэмптон". Клубы уже провели предварительные переговоры о трансфере.
32-летний полузащитник понимает, что после прихода в "Ювентус" Аарона Рэмзи и Адриана Рабьо ему стоит подыскать новую команду.
Ранее стало известно, что на Хедиру претендуют "Бешикташ" и клубы МЛС. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|38
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|3
|Челси
|38
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|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16