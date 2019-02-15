Самир Ханданович прокомментировал свое назначение капитаном команды

Голкипер "Интера" Самир Ханданович рассказал, что думает о своем новом назначении капитаном команды. Об этом сообщает Inter TV.

Несколько дней назад стало известно, что словенец сменил Икарди на посту капитана команды.

Первым матчем с капитанской повязкой для Хандановича стала встреча с "Рапидом" (1:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Каждый футболист гордится быть капитаном команды. Мы должны думать об "Интере" как о команде, а не об отдельных футболистах", - сказал Ханданович.

"Интер" занимает 3 место турнирной таблицы Серии А, имея в активе 43 очка.

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