Самир Насри завершил игровую карьеру

Фото: инстаграм Насри/Автор неизвестен

Экс-хавбек сборной Франции Самир Насри объявил о завершении игровой карьеры в 34 года.

Одной из главных причина такого решения он назвал изменившееся отношение к футболу из-за "несправедливого" отстранения от футбола на 18 месяцев из-за допинга.

За свою карьеру француз успел поиграть за такие клубы, как лондонский "Арсенал", "Вест Хэм", "Манчестер Сити", "Марсель" и другие менее известные клубы.

Последним клубом Насри был бельгийский "Андерлехт", который разорвал с полузащитником соглашение в 2020 году.

Также не пропустите: Дзюба высказался о победе Усика над Джошуа. | http://soccernews.ru