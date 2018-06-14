Самое высокое здание в Дубаи окрасилось в цвет российского флага

В ОАЭ отметили победу сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче Чемпионата Мира-2018.

Самые высокий небоскреб мира "Бурдж-Халифа" окрасился в цвет российского флага.

Об этом сообщает комментатор Владимир Стогниенко в своем Инстаграм.

Видео: Дубаи празднуют победу России.

Дубай. Burj Khalifa сейчас. Публикация от Vladimir Stognienko (@vstognienko) 14 Июн 2018 в 12:16 PDT

Не пропустите: 5:0: в честь победы сборной России сделали особый торт. | http://soccernews.ru