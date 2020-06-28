Самого сильного футболиста мира оштрафовали за любовь к "Ливерпулю"

Нападающий "Уикомба" Адебайо Акинфенва, который является болельщиком "Ливерпуля", был оштрафован за то, что пришел на тренировку своей команды в футболке мерсисайдского клуба.

"Это единственный раз, когда я был рад заплатить штраф. "Ливерпуль" - чемпион", - сказал Акинфенва в видео на своей странице в Instagram.

Напомним, что "Ливерпуль" стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет. Мерсисайдцы выиграли чемпионский титул в 19-й раз в своей истории и уступают по этому показателю только "Манчестер Юнайтед" (2:0).

Стоит отметить, что 38-летний Акинфенва считается сильнейшим футболистом в мире. В симуляторе FIFA 20 рейтинг силы Акинфенвы составляет 97.

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