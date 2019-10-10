Самолёт молодёжной сборной Польши не смог приземлиться в Екатеринбурге

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Самолёт молодёжной сборной Польши не смог приземлиться в Екатеринбурге

Сегодня самолёт с молодёжной сборной Польши на борту должен был приземлиться в Екатеринбурге.

Однако в аэропорту произошло ЧП - военный АН-12 совершил аварийную посадку и парализовал работу воздушной гавани.

Из-за этого польские футболисты отправились в Челябинск.

Теперь матч отборочного турнира Евро-2021 между молодёжными сборными России и Польши могут перенести. Изначально игру планировалось провести 11 октября в 17:00 по московскому времени.

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