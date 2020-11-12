Самолёт "Победы" нарисовал в небе фаллический символ в поддержку Дзюбы
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба получил необычный жест поддержки от пилотов авиакомпании "Победа".
Лётчики рейса Москва - Екатеринбург "нарисовали" в небе фаллический символ.
"Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полёта нашего самолёта, но, возможно, что капитаны "Победы" так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали своё отношение к его травле", - сказал представитель авиакомпании.
Напомним, что в прошлую субботу в сеть слили интимное видео Дзюбы, на котором футболист занимается мастурбацией. После этого форварда лишили капитанской повязки в "Зените" на матч с "Краснодаром" (3:1), а также исключили из состава сборной России на матчи с Молдовой, Турцией и Сербией.
Не пропустите: Олимпийский чемпион Ягудин высказался об интимном видео с Дзюбой. | http://soccernews.ru
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