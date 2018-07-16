Самолет с игроками сборной Франции приземлился в Париже

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Самолет с игроками сборной Франции приземлился в ПарижеСамолет с игроками сборной Франции уже приземлился в Париже. Сегодня новоиспеченные чемпионы мира поучаствуют в параде по улицам столицы в честь своей победы на ЧМ в России.

Напомним, в Париже шесть станций метро переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018. | soccernews.ru

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