Самолет с игроками сборной Франции приземлился в Париже

Самолет с игроками сборной Франции уже приземлился в Париже. Сегодня новоиспеченные чемпионы мира поучаствуют в параде по улицам столицы в честь своей победы на ЧМ в России.

L'avion des Bleus a atterri ! pic.twitter.com/GJWXyI2Vyr — BFM Sport (@BFMSportTV) 16 июля 2018 г.

Напомним, в Париже шесть станций метро переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018. | soccernews.ru