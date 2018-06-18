Самолёт с игроками сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе

Самолёт с игроками сборной Саудовской Аравии загорелся во время полёта в Ростов.

Возгорание произошло в двигателе воздушного судна, однако пилотам удалось приземлиться в штатном режиме. В результате ЧП никто не пострадал.

اللهم لك الحمد و الشكر على سلامة الجهاز الفني والاداري ولاعبينا .. تصوير من داخل الطائره أثناء الهبوط pic.twitter.com/XFClyTuSkO — الأخضر في روسيا (@LaligaCF7) 18 июня 2018 г.

Напомним, что 20 июня Саудовская Аравия сыграет на "Ростов-Арене" с Уругваем.

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