Самолет с тульским "Арсеналом" совершил аварийную посадку

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Самолет с тульским "Арсеналом" совершил аварийную посадку

Футболисты и тренеры тульского "Арсенала" сегодня возвращались со сборов.

Во время полета самолет с команды был вынужден совершить аварийную посадку в Вене. К счастью, никто не пострадал.

"Самолет с нашей командой совершил аварийную посадку в Вене. Не переживайте! Все живы и здоровы", - говорится в официальном твиттере клуба.

"Я не был вместе с командой, по словам генерального директора, в турбину одного из двигателей попала птица, чтобы не рисковать, решили сделать экстренную посадку. Ждём замены самолёта, в девять часов запланирован вылет в Москву. Ребята у нас стойкие, их этим не испугать. Не переживайте, всё будет хорошо", - сказал заместитель генерального директора тульского "Арсенала" по безопасности Виталий Родионов в интервью российским СМИ.

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