Самолёт сборной Германии совершил аварийную посадку
СМИ узнали о нештатной ситуации во время перелёта делегации сборной Германии из Рейкьявика во Франкфурт.
По информации Bild, самолёт с "Бундестим" совершил аварийную посадку в Эдинбурге после подачи специального сигнала в небе над Шотландией.
Позднее пресс-служба немецкой национальной команды подтвердила факт посадки, отметив, что это лишь мера предосторожности.
Накануне Германия разгромила Исландию со счётом 4:0 в 6-м туре квалификации ЧМ-2022.
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