Самолет "Зенита" экстренно вернулся в Санкт-Петербург из-за аварии

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Самолет "Зенита" экстренно вернулся в Санкт-Петербург из-за аварии

Самолет "Зенита" экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково из-за аварии, сообщает Telegram-канал Baza. 

По данным источника, пилоты подали аварийный сигнал тревог под кодом 7700. На борту находились 100 пассажиров. Дело в том, что самолет выполняет обычные пассажирские рейсы в период, когда им не пользуется команда.

Напомним, что в настоящее время игроки и тренеры "Зенита" находятся на карантине, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

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