Самолёт "Зенита" совершил аварийную посадку: подробности

Фото твиттер "Зенита"

Накануне в питерском аэропорту Пулково произошла опасная ситуация с участием самолёта "Зенита".

Воздушное судно совершило аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц. В связи с этим один из двигателей пассажирского лайнера вышел в нештатный режим.

Самолёт летел из Антальи в Санкт-Петербург. На борту находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

"Зенит" подтвердил, что речь идёт о транспорте клуба, поблагодарив экипаж за высокий профессионализм и успешное завершение полёта.

Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета @rossiya_airline https://t.co/gN5S7npLAe pic.twitter.com/QzPKrWUj82 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 15, 2021

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