Самолёт "Зенита" совершил аварийную посадку: подробности

Теги зенит санкт-петербург

Самолёт "Зенита" совершил аварийную посадку: подробности

Фото твиттер "Зенита"

Накануне в питерском аэропорту Пулково произошла опасная ситуация с участием самолёта "Зенита".

Воздушное судно совершило аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц. В связи с этим один из двигателей пассажирского лайнера вышел в нештатный режим.

Самолёт летел из Антальи в Санкт-Петербург. На борту находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

"Зенит" подтвердил, что речь идёт о транспорте клуба, поблагодарив экипаж за высокий профессионализм и успешное завершение полёта.

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