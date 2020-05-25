Саморано рассказал, что Лаутаро Мартинес не перейдёт в "Барселону"

Экс-нападающий миланского "Интера" Иван Саморано уверен, что Лаутаро Мартинес останется игроком "нерадзурри", несмотря на активный интерес "Барселоны".

"Верю, что Лаутаро не уйдёт из "Интера". "Барселона" испытывает финансовые проблемы и это помешает клубу подписать его. Поэтому он останется, не сомневаюсь в этом. Лаутаро - это будущее "Интера". Чтобы изменить это, "Барсе" потребуется минимум 100 миллионов евро", - приводит слова Саморано Goal.com.

Напомним, что отступные в контракте аргентинского форварда составляют 111 миллионов евро.

Лаутаро выступает за "Интер" с лета 2018 года. В текущем сезоне игрок провёл 31 матч, забил 16 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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