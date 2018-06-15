Самострел Бухаддуза: Иран в компенсированное время вырывает победу у Марокко

Группа "В" стартовала поединком между сборными Марокко и Ирана, которые не являются фаворитами квартета. Тем не менее, встреча имела огромное значение для обеих команд мусульманского мира. Только победитель этого матча сохранял шансы побороться за выход из группы, учитывая, что игры против Испании и Португалии будут куда сложнее.

Накануне поединка букмекеры отдавали небольшое предпочтение марокканцам. Стараясь оправдать статус фаворита встречи, команда Эрве Ренара с первых минут ринулась вперед. Стоит сказать, что к 10-й минуте номинальные хозяева поля имели уже две классные возможности отличиться, в то время как иранцы только защищались.

Уже на 5-й минуте "Атласские львы" могли забивать после подачи с углового. Навесил Амрабат от правого флажка к ближнему от себя краю вратарской соперника, откуда выстрелил головой Беланда в падении, но мяч полетел чуть выше перекладины. Спустя три минуты еще имел момент Эль-Кааби. Получив мяч на линии штрафной, выстрелил нападающий сборной Марокко из-под Эбрахими, но тут сфера разминулась с воротами на какие-то миллиметры.

А самый лучший шанс для взятия ворот в этом отрезке марокканцы имели ближе к 20-й минуте. После подачи со стандарта мяч угодил к Зийеху, удар которого заблокировали защитники. Добивал мяч Бенатиа, но Бейранванд остановил полет снаряда практически на линии.

Лишь к середине тайма сборная Ирана более-менее выровняла игру, переведя ее в центр поля. Впрочем, ближе к перерыву острее действовала команда Карлуша Кейруша и на 41-й минуте имела железобетонную возможность отличиться. В результате быстрой атаки вывели партнеры один на один Азмуна, но сблизившись с вратарем Сердар пробил коряво и Мунир успел среагировать на мяч. Следом пытался добить снаряд Ансарифард, но попытка вышла неудачной.

Вторая половина матча проходила в более спокойном темпе. До поры до времени обе команды были довольны нулями на табло. А после экватора тайма пошли и замены. Активизировалась игра ближе к 75-й минуте благодаря тому, что марокканцы пошли забивать. Ряд опасных выпадов команде Эрве Ренара удалось, однако лучший шанс отличиться имел вышедший на замену Азиз Бухаддуз. После мощной атаки он пробивал зряче с линии штрафной, но голкипер иранцев Бейранвард чудом вытянул мяч из правого для себя угла.

Учитывая остановки в матче (по ходу второго тайма поединок несколько раз останавливался по причине оказания помощи игрокам обеих команд) арбитр компенсировал шесть минут. В это самое время, в конце добавленного отрезка матча, и наступила развязка. Хаджсафи навесил со стандарта к вратарской команды Марокко, от линии которой очень красиво пробил головой в падении по своим владениям Бухаддуз – 0:1. Трагедия для одних, радость для других. Иран добывает неожиданную победу, которая теперь дает им хороший шанс на борьбу за выход из группы.

Марокко – Иран – 0:1

Гол: Бухаддуз, 90+5, в свои ворота.

Марокко: Мунир, Н.Амрабат (С.Амрабат, 76), Бенатиа, Сайсс, Хакими, Аль-Ахмади, Буссуфа, Зийех, Арит (да Кошта, 82), Беланда, Эль-Кааби (Бухаддуз, 77).

Иран: Бейранванд, Резаэян, Чешми, Пуралиганджи, Эбраими (Хоссеини, 80), Арими, Шоджаи (Тареми, 68), Хаджсафи, Ансарифард, Джаханбахш (Годдос, 85), Азмун.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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