Сампаоли: "Аргентинская сборная снижает блеск Месси"

1 Теги лионель мессихорхе сампаолиаргентина

Сампаоли: "Аргентинская сборная снижает блеск Месси"Главный тренер сборной Аргентины  Хорхе Сампаоли считает, что в данный момент нет смысла сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые играют на ЧМ-2018.

В первых двух матчах турнира португалец забил четыре мяча, в то время как Месси не отметился результативными ударами.

"Мы не должны сравнивать этих двух игроков. Реальность такова, что аргентинская сборная снижает блеск Месси", - признал наставник.

Читайте: Месси может в очередной раз уйти из сборной  | soccernews.ru

 

Комментарии
РМ

Капец он ярый фанат Месси.

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов