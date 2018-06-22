Сампаоли: "Аргентинская сборная снижает блеск Месси"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли считает, что в данный момент нет смысла сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые играют на ЧМ-2018.

В первых двух матчах турнира португалец забил четыре мяча, в то время как Месси не отметился результативными ударами.

"Мы не должны сравнивать этих двух игроков. Реальность такова, что аргентинская сборная снижает блеск Месси", - признал наставник.

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