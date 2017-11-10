Сампаоли: "Будет очень непросто справиться с Кокориным"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли считает, что его команде будет сложно противостоять нападающему "Зенита" и сборной России Александру Кокорину.

"Мы достаточно хорошо знаем сборную России, их тренера. Его система часто основывается на зеркальном отражении игры, и он сам говорил об этом. Кокорин прекрасно играет, и с ним будет очень непросто справиться" - сказал Сампаоли.

Напомним, что завтра в 16:00 по московскому времени сборная Аргентины проведёт товарищеский матч с Россией.

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