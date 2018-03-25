Сампаоли: "ЧМ-2018 это как пистолет возле головы Месси, который может выстрелить"

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Сампаоли: "ЧМ-2018 это как пистолет возле головы Месси, который может выстрелить"
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал состоянии главной звезды команды Лионеля Месси перед Чемпионатом Мира-2018.

"Чемпионат Мира это как пистолет возле головы Месси, который может выстрелить. Если Аргентина его не выиграет, Лео будет застрелен. Из-за этого напряжения ему не удается в полной мере наслаждаться своим талантом. Негативная ситуация вокруг игры в сборной вредит Месси.

Впрочем я считаю, что работаю с лучшим игроком в истории футбола. 

В сборной Аргентины он будет играть на такой же позиции, как в "Барселоне". Встраивать его в новую модель – безумие", – цитирует Сампаоли Marca.

Не пропустите: Месси: "В последние дни испытываю дискомфорт в мышцах, но настроен оптимистично и хочу сыграть с Испанией". | http://soccernews.ru

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