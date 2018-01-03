Сампаоли: "Для подготовки к ЧМ-2018 я встречусь с Икарди, Игуаином и еще несколькими игроками"
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о том, как он планирует определиться с заявкой команды на Чемпионат Мира-2018.
«Для подготовки к чемпионату мира я встречусь с некоторыми игроками, включая Икарди и Игуаина. Пока что я не определился с составом, так как могу выбирать из 45-60 игроков. Я слежу за многими футболистами и собираюсь поговорить с их тренерами", – приводит слова Сампаоли Football Italia.
Напомним, что на ЧМ-2018 Аргентина сыграет в одной группе с Нигерией, Хорватией и Исландией.
Не пропустите: Сампаоли: "У меня - лучшая команда в мире и истории". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" на классе побеждает "Торино" и выходит в полуфинал Кубка Италии
-
В огненном дерби Лондона "Арсенал" и "Челси" сильнейшего не выявили
-
"Атлетико" разгромил "Льеиду" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Базель", не продавай он своих лидеров
-
Очередная победа "Сити": подопечные Гвардиолы разобрались с "Уотфордом"
Лента новостей
-
Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании
-
"Бенфика" - "Спортинг" - 1:1 (обзор)
-
"Бенфика" благодаря пенальти на 90-й минуте уходит от поражения в игре со "Спортингом"
-
Конте: "В моей карьере мне редко предоставляли игроков, которых я просил"
-
"Реал" был близок к приобретению Коутиньо
-
Льоренте может перейти в стан конкурента "Реала"
-
"Фейренсе" - "Порту" - 1:2 (обзор)
-
"Ювентус" определил четыре кандидата в качестве замены Алексу Сандро
-
"Порту" в непростом матче обыграл "Фейренсе"
-
"Кадис" - "Севилья" - 0:2, "Лас-Пальмас" - "Валенсия" - 1:1 (обзоры)
-
Агуэро: "Считаю, что у Кейна не было бы проблем в "Реале"
-
ЦСКА намерен вернуть Мусу
-
"Севилья" обыграла "Кадис", "Лас-Пальмас" сыграл вничью с "Валенсией"
-
"Ювентус" - "Торино" - 2:0 (обзор)
-
"Арсенал" - "Челси" - 2:2 (обзор)
-
"Ювентус" на классе побеждает "Торино" и выходит в полуфинал Кубка Италии
-
Игроки "Барселоны" уже отмечают подписание Коутиньо
-
В огненном дерби Лондона "Арсенал" и "Челси" сильнейшего не выявили
-
Роналдо: "В мое время Роналду и Месси быть лучшими было бы сложнее"
-
Спортивный директор "Баварии": "Горетцка нас интересует"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0