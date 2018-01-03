Сампаоли: "Для подготовки к ЧМ-2018 я встречусь с Икарди, Игуаином и еще несколькими игроками"



Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о том, как он планирует определиться с заявкой команды на Чемпионат Мира-2018.

«Для подготовки к чемпионату мира я встречусь с некоторыми игроками, включая Икарди и Игуаина. Пока что я не определился с составом, так как могу выбирать из 45-60 игроков. Я слежу за многими футболистами и собираюсь поговорить с их тренерами", – приводит слова Сампаоли Football Italia.

Напомним, что на ЧМ-2018 Аргентина сыграет в одной группе с Нигерией, Хорватией и Исландией.

Не пропустите: Сампаоли: "У меня - лучшая команда в мире и истории". | http://soccernews.ru