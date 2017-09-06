Сампаоли: "Должны были обыгрывать Венесуэлу"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли разочарован результатом домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира с командой Венесуэлы.

Напомним, что игра завершилась со счетом 1:1.

"Наше положение ещё больше осложнилось. Аргентина должна была победить Венесуэлу с разницей в три гола. Но нам не хватило настойчивости. Тем не менее игра сборной Аргентины в первом тайме даёт повод для оптимизма. Мы упустили из рук отличную возможность, питая большие надежды на победу, но это футбол", — цитирует Сампаоли Ole.

На данный момент аргентинцы идут на пятой строчке турнирной таблицы группы отбора. | http://soccernews.ru