Сампаоли: "Должны были обыгрывать Венесуэлу"

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Сампаоли: "Должны были обыгрывать Венесуэлу"Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли разочарован результатом домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира с командой Венесуэлы. 

Напомним, что игра завершилась со счетом 1:1.

"Наше положение ещё больше осложнилось. Аргентина должна была победить Венесуэлу с разницей в три гола. Но нам не хватило настойчивости. Тем не менее игра сборной Аргентины в первом тайме даёт повод для оптимизма. Мы упустили из рук отличную возможность, питая большие надежды на победу, но это футбол", — цитирует Сампаоли Ole. 

На данный момент аргентинцы идут на пятой строчке турнирной таблицы группы отбора. | http://soccernews.ru

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