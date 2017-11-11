Сампаоли: "Должны продолжать идти по этому пути"
Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал победу в товарищеской игре с Россией (1:0).
"Мы приехали сюда, зная, что будем противостоять очень организованной команде, должны были структурировать игру. Может быть, мы не совсем правильно строили атаку в первом тайме, но потом поменяли стиль. Думаю, сегодняшняя игра - шаг вперед. Будем верить в новый стиль игры.
Нужно анализировать, каким образом мы сегодня играли. Думаю, у нас есть определенные пары футболистов, Ди Мария и Агуэро создавали преимущество, были передвижения Месси. В центре поля помогал передачами Энцо Перес. Были вещи, которые сработали в сложных ситуациях против этого противника.
Мы играли прямо, самоотверженно, даже смело, создавали соответствующее противодействие прессингу, который оказывал противник. Должны продолжать идти по этому пути" - приводят слова Сампаоли российские СМИ.
Смотрите также обзор матча Россия - Аргентина. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В ожидании чуда: Греция попытается разгромить Хорватию
-
Из Белфаста в Базель с преимуществом: Швейцария примет Северную Ирландию в ответном стыковом матче ЧМ-2018
-
Непривычные датчане: Ирландцы увозят ничью с "Паркена"
-
Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)
-
Ошибочно засчитанный гол Агуэро приносит Аргентине победу над Россией
Лента новостей
-
"Реал" готов расстаться с Бэйлом
-
Тренер Кот-д'Ивуара Вильмотс прокомментировал непопадание его команды на ЧМ-2018
-
"Арсенал" нашел возможную замену Санчесу
-
Голкипер сборной Дании Шмейхель остался недоволен состоянием газона в матче с Ирландией
-
О’Нил: "Да, мы не забили, но в этой дуэли еще ничего не ясно"
-
Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"
-
В ожидании чуда: Греция попытается разгромить Хорватию
-
Из Белфаста в Базель с преимуществом: Швейцария примет Северную Ирландию в ответном стыковом матче ЧМ-2018
-
Лунев: "Акинфеев был демоном"
-
Мбаппе: "Неймар ведёт себя со мной как старший брат"
-
Четыре клуба АПЛ претендуют на Шоу
-
Испания – Коста-Рика - 5:0 (обзор)
-
Сборная Испании в товарищеском матче уничтожила Коста-Рику
-
"Спартак" в январе может подписать двух хавбеков "Рубина"
-
"Челси" возобновил интерес к Менье
-
Моуринью требует продлить контракты с четырьмя игроками
-
Измайлов назвал самую интересную команду в РФПЛ
-
"Реал" включился в борьбу за Фекира
-
Дания – Ирландия - 0:0 (обзор)
-
"Вест Хэм" теряет Чичарито