Сампаоли: "Должны продолжать идти по этому пути"

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал победу в товарищеской игре с Россией (1:0).

"Мы приехали сюда, зная, что будем противостоять очень организованной команде, должны были структурировать игру. Может быть, мы не совсем правильно строили атаку в первом тайме, но потом поменяли стиль. Думаю, сегодняшняя игра - шаг вперед. Будем верить в новый стиль игры.

Нужно анализировать, каким образом мы сегодня играли. Думаю, у нас есть определенные пары футболистов, Ди Мария и Агуэро создавали преимущество, были передвижения Месси. В центре поля помогал передачами Энцо Перес. Были вещи, которые сработали в сложных ситуациях против этого противника.

Мы играли прямо, самоотверженно, даже смело, создавали соответствующее противодействие прессингу, который оказывал противник. Должны продолжать идти по этому пути" - приводят слова Сампаоли российские СМИ.

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