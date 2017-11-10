Сампаоли: "Ещё не определился с составом на матч с Россией"
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли высказался в преддверии товарищеского матча против национальной команды России.
"Ещё не определился с составом, даже не назвал его ребятам. На тренировках наигрывали разные сочетания, какие-то имена в стартовом составе могут быть неожиданными. Нам предстоят важные матчи с командами, которые обладают большим опытом. Важно не только оценить индивидуальное состояние каждого футболиста, но и сделать так, чтобы коллективно они были в одной форме.
Возглавлять команду, где играет Месси - это огромная честь и ответственность. Месси - посол футбола для всего мира, а ещё он аргентинец. Это очень круто - работать с ним. У нас нормальный диалог, он лидер, который ведёт за собой команду" - сказал Сампаоли.
Напомним, что матч Россия - Аргентина состоится в субботу в 16:00 по московскому времени.
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