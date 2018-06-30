Сампаоли: Футболисты сборной Аргентины должны играть так, чтобы приблизиться к уровню Месси
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли оценил роль нападающего Лионеля Месси в игре команды.
В 1/8 финала ЧМ-2018 аргентинцы сегодня сыграют с командой Франции.
"Лео верен команде, это видно, он всегда переживает за результат на поле. Он ясно видит футбол, иногда он позволяет нам видеть вещи, которые могут быть видны лишь гению.
Сложно быть на высоте такого великого игрока, как Лео, он – яркая звезда для всех нас. Мы должны играть так, чтобы приблизиться к его уровню, футболистам с опытом иногда это удается, другим еще нужно время.
Нам надо стараться передавать ему мяч в правильный момент, чтобы ему было комфортно действовать. Уверен, что у Франции есть план нейтрализации Лео, но у нас тоже есть свое видение.
У Аргентины лучший игрок вселенной, но у нас есть и другие футболисты, которые способны создать сопернику проблемы", – сказал Сампаоли. | http://soccernews.ru
Матч Франция – Аргентина состоится 30 июня в 17:00 по московскому времени.
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