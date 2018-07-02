Сампаоли готов покинуть пост главного тренера сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли готов покинуть свой пост, сообщает ESPN.

По информации источника, 58-летний специалист уже предварительно согласовал с аргентинской федерацией футбола свой досрочный уход с занимаемой должности.

В ближайшую среду состоится встреча Сампаоли с президентом федерации Клаудио Тапией, по итогам которой будет объявлено об отставке наставника "альбиселесте".

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