Сампаоли хочет видеть в "Марселе" защитника "Барселоны"

Фото инстаграм Хуниора Фирпо

Левый защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо может продолжить карьеру во Франции.

По информации Le10Sport, заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляет "Марсель".

Главный тренер провансальцев Хорхе Сампаоли хочет видеть фулбека "блауграны" в своей команде.

В текущем сезоне Фирпо сыграл за "Барсу" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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