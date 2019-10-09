Сампаоли хочет возглавить "Лион"

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Сампаоли хочет возглавить "Лион"

Известный аргентинский тренер Хорхе Сампаоли желает попробовать свои силы в Лиге 1, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, 59-летний специалист предложил свои услуги "Лиону", который ищет замену для Силвиньо.

Сейчас Сампаоли возглавляет "Сантос". Ранее он работал со сборными Аргентины и Чили, а также с "Севильей" и рядом других менее известных клубов.

По итогам девяти туров "Лион" занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1. 

На пост главного тренера "ткачей" всерьёз претендуют Арсен Венгер и Лоран Блан.

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