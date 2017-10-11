Сампаоли: "Месси - лучший игрок в истории"

Теги аргентинахорхе сампаолилионель месси

Сампаоли: "Месси - лучший игрок в истории"Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли пообщался с журналистами после победы над Эквадором в отборочном матче Чемпионата Мира-2018 (3:1).

Напомним, что команда обыграла эквадорцев благодаря трем голам Лионеля Месси.

"Месси - лучший игрок в истории. Мне приятно, что он играет в нашей команды", - сказал наставник.

Читайте: Месси установил несколько уникальных достижений в сборной | soccernews.ru

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